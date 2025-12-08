Ue Costa | Non possiamo accettare interferenze Usa alleati non minacciano

In un contesto di crescente tensione internazionale, il ministro degli Esteri italiano, Antonio Costa, sottolinea la necessità di rispettare l’autonomia europea nelle questioni di sicurezza, evidenziando come le interferenze degli Stati Uniti siano inaccettabili e che gli alleati non devono minacciare. La posizione riflette il desiderio di preservare l’indipendenza strategica dell’Europa nel complesso scenario globale.

“È vero che questa strategia Usa sulla sicurezza continua a parlare dell’Europa come di un alleato, il che va bene. Ma se siamo alleati, dobbiamo agire come alleati. E gli alleati non minacciano di interferire nelle loro scelte politiche interne. Li rispettiamo, rispettiamo la sovranità reciproca. Certamente, gli europei non condividono la stessa visione degli americani su vari argomenti, ed è naturale che non la condividano. Quello che non possiamo accettare è questa minaccia di ingerenza nella vita politica europea. Gli Stati Uniti non possono sostituire i cittadini europei nella scelta dei partiti buoni e dei partiti cattivi. 🔗 Leggi su Lapresse.it