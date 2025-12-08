Udinese si continua a sognare I bianconeri proveranno ad alzare il livello contro un Genoa che deve riscattarsi
Udinese, si continua a sognare e oggi alle 18:00 la squadra bianconera vuole alzare il livello: grazie soprattutto al suo Zaniolo L’Udinese si aggrappa alle sue certezze offensive per continuare a sognare. Oggi alle 18, contro il Genoa al Bluenergy Stadium, i friulani dovranno fare a meno del gioiellino francese Arthur Atta, fuori per un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
