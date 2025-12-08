Udinese-Genoa ambizioni che si intrecciano | al Bluenergy Stadium una sfida che pesa

La quattordicesima giornata illumina il Bluenergy Stadium con una partita che racconta due ambizioni diverse, ma ugualmente urgenti. Udinese e Genoa arrivano da una vittoria, respirano meglio rispetto a poche settimane fa, ma sanno che la continuità è l’unico vero lasciapassare per cambiare la prospettiva della stagione. I friulani, trascinati da un ambiente che ha ricominciato a credere nella squadra, guardano verso quella zona Europa che appare vicina, ma solo per chi ha il coraggio di allungare il passo. Il Genoa di Daniele De Rossi, invece, ha lasciato alle spalle la zona retrocessione e ora sogna una stabilità che negli ultimi anni è sempre sfuggita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

