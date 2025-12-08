Udinese-Genoa ambizioni che si intrecciano | al Bluenergy Stadium una sfida che pesa
La quattordicesima giornata illumina il Bluenergy Stadium con una partita che racconta due ambizioni diverse, ma ugualmente urgenti. Udinese e Genoa arrivano da una vittoria, respirano meglio rispetto a poche settimane fa, ma sanno che la continuità è l’unico vero lasciapassare per cambiare la prospettiva della stagione. I friulani, trascinati da un ambiente che ha ricominciato a credere nella squadra, guardano verso quella zona Europa che appare vicina, ma solo per chi ha il coraggio di allungare il passo. Il Genoa di Daniele De Rossi, invece, ha lasciato alle spalle la zona retrocessione e ora sogna una stabilità che negli ultimi anni è sempre sfuggita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
News recenti che potrebbero piacerti
Udinese-Genoa, le probabili formazioni #SkySport #SkySerieA #UdineseGenoa Vai su X
Udinese-Genoa: alle ore 18 finalmente TU? - facebook.com Vai su Facebook
CM STADIO: Udinese-Genoa 1-0 - L'Udinese torna a imporre il suo gioco, dopo la pessima prestazione offerta sabato pomeriggio contro il Chievo a Verona, e liquida il Genoa con il minimo scarto grazie alla rete di Di Natale. Lo riporta calciomercato.com