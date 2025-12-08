udinese genoa 1 2 secondo successo consecutivo per de rossi

Il Genoa ottiene il suo secondo successo consecutivo in Serie A battendo 2-1 l'Udinese in trasferta nella 14ª giornata. La partita ha visto i liguri conquistare tre punti importanti in un confronto equilibrato, consolidando la loro posizione in classifica.

Il Genoa ha battuto in trasferta l’Udinese per 2-1 nella gara valida per la 14esima giornata di serie A. Rossoblù in vantaggio con Malinovskyi su rigore al 34?, pareggio dei friulani al 65? con Piotrowski e rete della vittoria di Norton-Cuffy all’83’. Per la squadra di De Rossi si tratta della seconda vittoria consecutiva. Con questo risultato il Grifone si porta a 14 punti appaiando in classifica Torino, Cagliari e Parma mentre l’Udinese resta a 18 punti. Malinovskyi e Norton-Cuffy regalano la vittoria al @GenoaCFC!??? #UdineseGenoa pic.twitter.comd1aoK9gtcC — Lega Serie A (@SerieA) December 8, 2025 Udinese-Genoa 1-2, il tabellino. 🔗 Leggi su Lapresse.it