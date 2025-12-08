Udinese-Genoa 1-2 Grifone corsaro e cinico in trasferta | decide Norton Cuffy

Nell'incontro valido per la 15ª giornata di Serie A, il Genoa conquista una vittoria importante in trasferta contro l'Udinese, grazie alla rete decisiva di Norton Cuffy. La sfida si è svolta al Bluenergy Stadium di Udine, portando i liguri a ottenere tre punti fondamentali in un match ricco di emozioni e tensione.

Udine, 8 dicembre 2025 - Il Genoa ha espugnato il Bluenergy Stadium nel secondo dei tre posticipi del lunedì di Serie A. Nella giornata di chiusura del 14° turno di campionato, il Grifone ha sconfitto l' Udinese in trasferta per 2-1 al termine di un match combattuto ed entusiasmante fino all'ultimo minuto. I friulani, autori di un'ottima prova nel complesso, si sono fatti sorprendere per due volte dai liguri, estremamente cinici nello sfruttare al massimo ogni opportunità capitatagli. Il rigore di Malinovskyi al 34' ha aperto le marcature, arricchite dal gol del pareggio di Piotrowski siglato al 65'. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Udinese-Genoa 1-2, Grifone corsaro e cinico in trasferta: decide Norton Cuffy

