Udine potenzia l’emergenza | nuovi posti in Terapia intensiva e Pronto soccorso rivoluzionato
Udine compie un passo decisivo nel potenziamento della sanità regionale. Gli interventi portati a termine dall’Asufc segnano un aggiornamento sostanziale della rete dell’emergenza, con nuovi spazi dedicati ai pazienti più fragili e un’organizzazione dei flussi ripensata per rendere il Pronto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
