Udine potenzia l’emergenza | nuovi posti in Terapia intensiva e Pronto soccorso rivoluzionato

Udinetoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Udine compie un passo decisivo nel potenziamento della sanità regionale. Gli interventi portati a termine dall’Asufc segnano un aggiornamento sostanziale della rete dell’emergenza, con nuovi spazi dedicati ai pazienti più fragili e un’organizzazione dei flussi ripensata per rendere il Pronto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

udine potenzia l8217emergenza nuoviUdine, prima notte di apertura per la Casa di Comunità - Medici e infermieri garantiscono una risposta h24 ai bisogni di salute non urgenti ... Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Udine Potenzia L8217emergenza Nuovi