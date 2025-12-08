Ucraina Serve convergenza Kiev-Ue-Usa
17.55 Diversi i temi affrontati a Londra tra Zelensky e i leader europei. Il premier britannico Starmer ha rimarcato l'importanza di un accordo per una pace "giusta e duratura".Il presidente francese Macron insiste sulla "convergenza" tra Ucraina, Unione europea e Usa. Il cancelliere tedesco Merz ha ribadito il sostegno a Zelensky e all'Ucraina: "Stiamo ancora e rimaniamo saldamente dietro Kiev, perché tutti sappiamo che il destino del tuo Paese è il destino dell'Europa". Zelensky: necessari colloqui tra Ue e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
