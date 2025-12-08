Ucraina Zelensky | Aspetto informazioni dettagliate sui colloqui Usa-Russia
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aspettare “informazioni dettagliate” dai diplomatici ucraini sui colloqui di pace tenuti a Mosca. Nel suo discorso serale, Zelensky ha affermato che il capo del Consiglio di sicurezza ucraino, Rustem Umerov, e il capo di Stato Maggiore, Andrii Hnatov, che guidavano la delegazione di Kiev, stavano tornando per informarlo. “Mi aspetto da loro informazioni dettagliate su tutto ciò che è stato detto agli inviati americani a Mosca e sulle sfumature che gli americani sono disposti a modificare nei negoziati con noi e con i russi”, ha affermato. 🔗 Leggi su Lapresse.it
