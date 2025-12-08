Ucraina Zelensky a Londra incontra Starmer Macron e Merz | Domani atteso a Palazzo Chigi da Meloni

Lettera di 7 leader Ue a von der Leyen: "Sì al prestito a Kiev con gli asset russi". Trump: "Deluso da Zelensky, non ha letto la proposta di pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Zelensky a Londra incontra Starmer, Macron e Merz | Domani atteso a Palazzo Chigi da Meloni

Leggi anche questi approfondimenti

Ancora una notte di raid russi sull’Ucraina: #Mosca annuncia nuovi avanzamenti sul campo. Il presidente ucraino Zelensky è a Londra per incontrare i leader della coalizione dei Volenterosi. “Zelensky mi ha deluso”, le ultime parole di Donald Trump. Domani i - facebook.com Vai su Facebook

UCRAINA | Zelensky nel Regno Unito, vertice con Starmer, Macron e Merz #ANSA Vai su X

Zelensky incontra Starmer, Merz e Macron - A Londra Zelensky incontrerà il suo massimo funzionario per la sicurezza Rustem Umerov che ha incontrato Witkoff e Kushner nel fine settimana, per un briefing dettagliato. Si legge su tio.ch