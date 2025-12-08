Ucraina Zelensky a Londra incontra Starmer Macron e Merz | Domani atteso a Palazzo Chigi da Meloni

Tgcom24.mediaset.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lettera di 7 leader Ue a von der Leyen: "Sì al prestito a Kiev con gli asset russi". Trump: "Deluso da Zelensky, non ha letto la proposta di pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

ucraina zelensky londra incontraZelensky incontra Starmer, Merz e Macron - A Londra Zelensky incontrerà il suo massimo funzionario per la sicurezza Rustem Umerov che ha incontrato Witkoff e Kushner nel fine settimana, per un briefing dettagliato. Si legge su tio.ch

