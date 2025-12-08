Ucraina Trump | Deluso da Zelensky non ha ancora letto la proposta di pace

Il presidente Usa Donald Trump ha affermato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “non è pronto” a firmare una proposta di pace redatta dagli Stati Uniti volta a porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. “Sono un po’ deluso dal fatto che il presidente Zelensky non abbia ancora letto la proposta, lo ha fatto poche ore fa. Il suo popolo la apprezza, ma lui no”, ha detto Trump parlando con i giornalisti prima di partecipare al Kennedy Center Honors, a Washington. L’inquilino della Casa Bianca ha aggiunto: “Credo che la Russia sia d’accordo, ma non sono sicuro che lo sia anche Zelensky. Il suo popolo la apprezza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Trump: “Deluso da Zelensky, non ha ancora letto la proposta di pace”

News recenti che potrebbero piacerti

La svolta di Trump sull’Ucraina è solo retorica

Trump: "Potrei dover inviare dei missili Tomahawk all'Ucraina se la guerra non sarà risolta"

Ucraina, sanzioni sul petrolio e summit rinviato: sorpresa a Mosca per lo ‘strappo’ di Trump

Donald #Trump Jr: mio padre potrebbe fermare il sostegno all’#Ucraina - facebook.com Vai su Facebook

Donald Trump Jr.: “L’Ucraina è un Paese molto più corrotto della Russia, gli Usa potrebbero interrompere gli aiuti” Vai su X

Ucraina, Zelensky incontra Macron, Starmer e Merz. Trump: «Deluso da lui, non ha letto la proposta di pace» - Devo dire che sono un po' deluso che Zelensky non abbia ancora letto la proposta. Riporta ilmattino.it

Ucraina, Trump: “Deluso da Zelensky, non ha ancora letto la proposta di pace” - Il presidente Usa Donald Trump ha affermato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "non è pronto" a firmare una proposta di pace redatta dagli Stati ... Si legge su lapresse.it

Ucraina, Trump: "Deluso da Zelensky, non ha neanche letto la nostra proposta di pace" - "Abbiamo parlato con il presidente Putin e con i leader ucraini, compreso Zelensky, il presidente Zelensky. Secondo affaritaliani.it