Ucraina raid di droni russi a Sumy | i soccorsi nel condominio colpito
Almeno sette persone sono rimaste ferite a causa di un attacco di droni russi sulla città ucraina di Sumy nella tarda serata di domenica, secondo quanto riferito dall’amministrazione militare regionale. Un edificio residenziale di nove piani è stato danneggiato nell’attacco. Alcuni residenti sono rimasti intrappolati all’interno dell’edificio danneggiato e sono stati soccorsi dai servizi di emergenza, secondo quanto riferito dal Servizio di emergenza statale. I funzionari hanno anche affermato che, a causa della minaccia di ripetuti attacchi, le operazioni di soccorso sono state temporaneamente sospese. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
Radio1 Rai. . #Ucraina Non si fermano i raid russi a poche ore dal vertice a Londra tra il presidente ucraino, il primo ministro britannico, il cancelliere tedesco e il presidente francese. Trump si è detto deluso da Zelensky: "Non ha ancora letto la proposta di p - facebook.com Vai su Facebook
UCRAINA | Mosca: "La Russia non più definita minaccia dagli Usa, è positivo". Kiev: "Stanotte 5 missili e 241 droni russi contro l'Ucraina. Blackout e niente riscaldamento a Kremenchuk dopo i raid". #ANSA Vai su X
Ucraina, nuovi attacchi russi. Kiev: 'Blackout a Kremenchuk dopo i raid' - ll cambiamento della strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti da parte dell'amministrazione del presidente americano Donald Trump, in cui la Russia non viene menzionata come una "minaccia ... Lo riporta ansa.it