Ucraina raid di droni russi a Sumy | i soccorsi nel condominio colpito

Almeno sette persone sono rimaste ferite a causa di un attacco di droni russi sulla città ucraina di Sumy nella tarda serata di domenica, secondo quanto riferito dall’amministrazione militare regionale. Un edificio residenziale di nove piani è stato danneggiato nell’attacco. Alcuni residenti sono rimasti intrappolati all’interno dell’edificio danneggiato e sono stati soccorsi dai servizi di emergenza, secondo quanto riferito dal Servizio di emergenza statale. I funzionari hanno anche affermato che, a causa della minaccia di ripetuti attacchi, le operazioni di soccorso sono state temporaneamente sospese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

