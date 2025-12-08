Ucraina Merz scettico su alcune parti del piano di pace Usa
Il cancelliere tedesco Friedrich Merz si è detto "scettico" riguardo "alcuni dettagli contenuti nei documenti provenienti dagli Stati Uniti" in merito al piano di pace per l'Ucraina. Merz ha parlato brevemente prima dell'incontro a Downing Street con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il presidente francese Emmanuel Macron e il premier britannico Keir Starmer. "Questo potrebbe essere un momento decisivo per tutti noi - ha sottolineatoMerz - Il destino dell'Ucraina è il destino dell'Europa". . 🔗 Leggi su Iltempo.it
