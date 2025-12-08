Ucraina Meloni e Zelensky in videoconferenza | importante unità europei-Usa per la pace

In un contesto di crescente tensione internazionale, l'ultimo incontro tra Meloni e Zelensky in videoconferenza evidenzia l'importanza di un'unità tra Europa e Stati Uniti per promuovere la pace in Ucraina. Nel frattempo, sette leader Ue si rivolgono a von der Leyen, mentre Trump esprime delusione per le posizioni di Zelensky sulla proposta di pace.

Lettera di 7 leader Ue a von der Leyen: "Sì al prestito a Kiev con gli asset russi". Trump: "Deluso da Zelensky, non ha letto la proposta di pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

