Ucraina Meloni e Zelensky in videoconferenza | importante unità europei-Usa per la pace
In un contesto di crescente tensione internazionale, l'ultimo incontro tra Meloni e Zelensky in videoconferenza evidenzia l'importanza di un'unità tra Europa e Stati Uniti per promuovere la pace in Ucraina. Nel frattempo, sette leader Ue si rivolgono a von der Leyen, mentre Trump esprime delusione per le posizioni di Zelensky sulla proposta di pace.
Lettera di 7 leader Ue a von der Leyen: "Sì al prestito a Kiev con gli asset russi". Trump: "Deluso da Zelensky, non ha letto la proposta di pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Radio1 Rai. . #Ucraina Bruxelles preoccupata per la sintonia Cremlino-Casa Bianca. Trump accusa Zelensky di non essere pronto a siglare la pace. Il presidente ucraino oggi a Londra con i leader dei Paesi Volenterosi; con la Meloni si incontreranno martedì - facebook.com Vai su Facebook
UCRAINA | La presidente del Consiglio Giorgia Meloni riceverà il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky domani alle 15 a Palazzo Chigi. Lo riferisce il sito del governo. #ansa Vai su X
Meloni, importante unità europei-Usa per la pace in Ucraina - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato oggi pomeriggio a una videoconferenza con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e altri leader europei "per un nuov ... Lo riporta tuttosport.com