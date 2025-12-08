Ucraina Macron | Per pace abbiamo molte carte da giocare Principale problema è convergenza con gli Usa

Il “principale problema” nell’ambito delle discussioni sul piano di pace per mettere fine alla guerra in Ucraina è la “ convergenza” con gli Stati Uniti. Lo ha affermato il presidente francese, Emmanuel Macron, a margine dell ‘incontro a Downing Street con il premier britannico, Keir Starmer, il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, e il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Penso che tutti noi sosteniamo l’Ucraina e tutti noi sosteniamo la pace e i negoziati di pace per ottenere una pace sostenibile e solida. E penso che abbiamo molte carte da giocare”, ha detto anche Macron. Questo articolo Ucraina, Macron: "Per pace abbiamo molte carte da giocare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

