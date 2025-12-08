Ucraina ancora massicci attacchi droni

8.30 Le forze russe hanno lanciato una serie di attacchi con droni sull'Ucraina, ferendo civili,danneggiando condomini,con bombardamenti che hanno colpito la Regione di Kiev, Chernihiv e Okhtyrka. Droni russi si sono schiantati sui condomini ferendo persone e causando danni significativi e facendo esplodere incendi e saltare l'energia. Oltre agli attacchi con i droni, le truppe russe hanno attaccato per il 3° giorno consecutivo la Regione di Kiev. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it