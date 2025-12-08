Ucraina a Londra incontro Zelensky-Starmer-Macron-Merz Trump | Deluso da presidente ucraino non ha ancora letto piano di pace

Trump, parlando ai giornalisti, ha affermato di essere “un po’ deluso dal fatto che il presidente Zelensky non abbia ancora letto la proposta, era solo poche ore fa” Oggi a Londra si terrà un vertice tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il premier britannico Keir Starmer, il presiden. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

