Ucraina a Londra incontro Zelensky-Starmer-Macron-Merz Trump | Deluso da presidente ucraino non ha ancora letto piano di pace

Trump, parlando ai giornalisti, ha affermato di essere “un po’ deluso dal fatto che il presidente Zelensky non abbia ancora letto la proposta, era solo poche ore fa” Oggi a Londra si terrà un vertice tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il premier britannico Keir Starmer, il presiden. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, a Londra incontro Zelensky-Starmer-Macron-Merz, Trump: “Deluso da presidente ucraino, non ha ancora letto piano di pace”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Guerra in Ucraina, le news dell'8 dicembre 2025 | Trump deluso da Zelensky: Non ha letto il piano di pace. Il leader ucraino oggi a Londra incontrerà Starmer Macron e Merz Vai su X

Ucraina, Zelensky verso una svolta nei negoziati: "Sentiti i mediatori Usa". Domani vertice a Londra con Starmer, Macron e Merz - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, Zelensky incontra Macron, Starmer e Merz. Trump: «Deluso da lui, non ha letto la proposta di pace» - Devo dire che sono un po' deluso che Zelensky non abbia ancora letto la proposta. Scrive ilmattino.it