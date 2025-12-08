Tutto esaurito al teatro Massimo per il concerto di Natale dell' Ail | una serata di musica e solidarietà FOTO

Tutto esaurito nel teatro Massimo di Pescara per il Concerto di Natale Ail.Una serata di musica, solidarietà e grande partecipazione con protagonista della serata l’Orchestra Femminile del Mediterraneo, diretta dalla presidente dell’Ail di Pescara, Antonella De Angelis, che ha guidato il pubblico. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

