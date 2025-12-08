Tutti uniti per colui che vive concerto-meditazione nella parrocchia di Fratte

Un concerto-meditazione intitolato “Tutti uniti per colui che vive” si terrà nella parrocchia di Fratte, riunendo diverse realtà ecclesiali di Baronissi e Salerno. L'evento nasce dal desiderio di unire le comunità in un momento di preghiera e lode, condividendo un’esperienza spirituale comune e rafforzando il senso di unità tra i partecipanti.

Il titolo della serata è “Tutti uniti per colui che vive” ed è nato dal desiderio di unire insieme persone appartenenti a gruppi diversi delle varie realtà ecclesiali di Fratte, Baronissi, ma anche rappresentanti di qualche altra parrocchia di Salerno, riunitesi per dar lode al Signore attraverso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

