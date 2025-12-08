Tutti in nero alla Prima della Scala 2025 | i look degli ospiti da Favino a Mahmood

Fanpage.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come di tradizione il 7 dicembre al Teatro alla Scala di Milano si è tenuta l’inaugurazione della stagione operistica. Tanto intramontabile nero nei look. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Tutti Nero Prima Scala