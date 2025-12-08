Tutti in coda per la Città del Natale Il sistema dell’accoglienza regge Tensione e denunce a Casa Vasari
Momenti di tensione ieri mattina all’ingresso di Casa Vasari in via XX Settembre, dove una lunga coda di visitatori in attesa di entrare si è trasformata in una lite degenerata in un’aggressione (per fortuna senza alcuna conseguenza) ai danni di una guardia giurata donna in servizio all’esterno del museo. Considerando che nella prima domenica del mese i musei sono gratuiti si è creata una ressa per entrare prima dell’orario di chiusura, considerando gli spazi contingentati dell’abitazione dell’architetto e storico aretino. Dalle parole si è passati ai fatti con uno spintone, offese e minacce a una guardia giurata: sul posto è arrivata la polizia che ha raccolto la denuncia della donna nei confronti del turista esagitato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
