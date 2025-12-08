Tutti in bici siamo più felici Nuove idee per rendere l’ambiente a misura d’uomo

Potremmo conoscerci meglio per avere più fiducia nell’uno e nell’altro organizzando pranzi, cene e laboratori. Ecco una serie di proposte degli studenti per Prato e un simpatico slogan ideato per promuovere l’ educazione ambientale: "Dobbiamo aggiungere alberi come giochi per i bambini, se vogliamo più zone verdi, provare ad usare di più le biciclette e meno le macchine, così possiamo giocare nelle strade usando uno slogan "ripariamo l’ambiente: tutti in bici più felici". Possiamo realizzare dei parchi appositi per gli animali perché sennò anche loro giocano in strada ed è pericoloso. Abbiamo avuto l’idea di piantare un albero al mese per avere più zone verdi, invece di tagliare subito gli alberi possiamo provare a curarli e magari li salviamo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

