Tutte le canzoni da mettere sotto l' albero di Natale | da Elvis Presley a Kylie Minogue

Nella storia della musica moderna sono in molti a essersi cimentati almeno una volta con un’opera natalizia. Ma se qualcuno fosse ancora sprovvisto della colonna sonora per questi giorni di feste, ecco allora una piccola guida dei dischi più significativi dagli anni ’60 a oggi.Lo scettro spetta. 🔗 Leggi su Quicomo.it

