Tutte le canzoni da mettere sotto l' albero di Natale | da Elvis Presley a Kyile Minogue

Quicomo.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella storia della musica moderna sono in molti a essersi cimentati almeno una volta con un’opera natalizia. Ma se qualcuno fosse ancora sprovvisto della colonna sonora per questi giorni di feste, ecco allora una piccola guida dei dischi più significativi dagli anni ’60 a oggi.Lo scettro spetta. 🔗 Leggi su Quicomo.it

