Tutte le canzoni da mettere sotto l' albero di Natale | da Elvis Presley a Kyile Minogue

Nella storia della musica moderna sono in molti a essersi cimentati almeno una volta con un’opera natalizia. Ma se qualcuno fosse ancora sprovvisto della colonna sonora per questi giorni di feste, ecco allora una piccola guida dei dischi più significativi dagli anni ’60 a oggi.Lo scettro spetta. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Sono disponibili su tutte le piattaforme digitali le due nuove canzoni di Natale scritte da Paolo Benvegnù e cantate dal Piccolo Coro!“Buon Natale anche per te”, primo inedito dopo la sua scomparsa, con la voce di Paolo Benvegnù insieme al Piccolo Coro - facebook.com Vai su Facebook

