Turno positivo per le ragazze della Serie B La MoRe invece stecca a Cremona ed è decima
Tutte a punti le reggiane di B femminile, mentre tra i maschi continua a zoppicare la MoRe Volley. SERIE B. La "mista del Secchia" perde infatti a Cremona 3 a 1 (25-13 25-19 22-25 25-22) e ora è decima. SERIE B1. Brave ed entrambe vittoriose per 3 a 1. La Fos CVR supera la Moma Anderlini Modena (18-25 25-15 25-17 25-17) e dopo un primo set titubante domina il resto della gara con bei parziali. Fos CVR con Migliore 18 punti, Cioni (L), Rossi, Spagnuolo 14, Moiran 10, Balconati 1, Maggiali 12, Brunfranco 15, Benedetti. N.e.: Ronzoni (L), Odorici, Boni, Ferrari. All.: Ghibaudi. La Tirabassi & Vezzali s'impone sul campo del Montespertoli (25-23, 19-25 11-25 21-25) dopo un primo set un po' pazzo in cui perdeva 10 a 2, rimontato 19-20, ma poi perso a 23.
