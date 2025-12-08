C’era una locuzione inglese, forse un tantino abusata, che riecheggiava nei corridoi del PalaPanini sabato sera, intorno alle ore 20: quella locuzione è ‘turning point’, quella svolta che Modena potrebbe aver imboccato in un momento preciso, quello del cambiopalla e poi del turno al servizio di Ikhbayri che ha portato ai tre muri consecutivi di Pardo Mati, dal 22-24 al 26-24 nel secondo set con la Lube. Un punto di svolta di una Modena che per una volta ha rimontato e non è stata rimontata ed è riuscita a portare a casa tre punti pesantissimi, non tanto per la classifica di cui parleremo poi, quanto per il morale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Turning point Valsa Group. Perché la Lube è una svolta