Turning point Valsa Group Perché la Lube è una svolta
C’era una locuzione inglese, forse un tantino abusata, che riecheggiava nei corridoi del PalaPanini sabato sera, intorno alle ore 20: quella locuzione è ‘turning point’, quella svolta che Modena potrebbe aver imboccato in un momento preciso, quello del cambiopalla e poi del turno al servizio di Ikhbayri che ha portato ai tre muri consecutivi di Pardo Mati, dal 22-24 al 26-24 nel secondo set con la Lube. Un punto di svolta di una Modena che per una volta ha rimontato e non è stata rimontata ed è riuscita a portare a casa tre punti pesantissimi, non tanto per la classifica di cui parleremo poi, quanto per il morale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Ricci ribelli? Nel nostro salone li trasformiamo ogni giorno Se i tuoi ricci chiedono definizione, idratazione e controllo, la linea ricci di JLD Gamma Expert è il vero turning point. Il risultato? Ricci definiti, disciplinati e pieni di energia Step 1 – Shampooing - facebook.com Vai su Facebook
La visibilità acquisita a livello internazionale dopo la morte del marito, e il fatto che sia diventata amministratrice delegata dell’organizzazione «Turning Point USA», l’ha resa un bersaglio di teorie cospirative. @FactaNews Vai su X
Turning point Valsa Group. Perché la Lube è una svolta - C’era una locuzione inglese, forse un tantino abusata, che riecheggiava nei corridoi del PalaPanini sabato sera, intorno alle ore 20: quella locuzione è ‘turning point’, quella svolta che Modena potre ... Secondo sport.quotidiano.net