Turismo invernale in crescita nel Modenese | Trainano gli italiani montagna stabile ma pesa il fenomeno delle seconde case
I mesi di gennaio, febbraio, marzo e dicembre – quelli che definiscono il “turismo invernale” – rappresentano quasi un terzo dell’intero movimento turistico della provincia di Modena. È quanto emerge da un’analisi dell’ufficio studi Lapam Confartigianato, che fotografa un settore in crescita ma. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Analisi Lapam Confartigianato turismo invernale, a Modena +8,4% di presenze rispetto alla stagione invernale precedente - I mesi invernali di gennaio, febbraio, marzo e dicembre, che caratterizzano il cosiddetto “turismo invernale”, incidono per il 27,9% delle presenze turistiche (ossia dei pernottamenti) in provincia di ... Da sassuolo2000.it