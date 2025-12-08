Turismo con Croatia Airlines collegamento Dubrovnik-Roma operativo tutto l’anno

Croatia Airlines ha avviato un collegamento aereo diretto tra Dubrovnik e Roma, operativo durante tutto l'anno. La collaborazione tra la compagnia e gli enti turistici di Dubrovnik mira a rafforzare i flussi turistici tra le due destinazioni, offrendo maggiore comodità ai viaggiatori e promuovendo il turismo nel territorio croato.

La compagnia aerea Croatia Airlines, l'Ente per il Turismo della città di Dubrovnik, l'Ente Nazionale Croato per il Turismo e l'Ente per il Turismo della Regione di Dubrovnik-Neretva hanno presentato a Roma la nuova linea Dubrovnik-Roma, attiva tutto l'anno. La linea era già operativa durante l'alta stagione, ma, grazie al crescente interesse dei

