Turismo con Croatia Airlines collegamento Dubrovnik-Roma operativo tutto l’anno

Periodicodaily.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Croatia Airlines ha avviato un collegamento aereo diretto tra Dubrovnik e Roma, operativo durante tutto l'anno. La collaborazione tra la compagnia e gli enti turistici di Dubrovnik mira a rafforzare i flussi turistici tra le due destinazioni, offrendo maggiore comodità ai viaggiatori e promuovendo il turismo nel territorio croato.

(Adnkronos) – La compagnia aerea Croatia Airlines, l’Ente per il Turismo della città di Dubrovnik, l’Ente Nazionale Croato per il Turismo e l’Ente per il Turismo della Regione di Dubrovnik-Neretva hanno presentato a Roma la nuova linea Dubrovnik-Roma, attiva tutto l’anno. La linea era già operativa durante l’alta stagione, ma, grazie al crescente interesse dei . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

turismo croatia airlines collegamentoTurismo, con Croatia Airlines collegamento Dubrovnik-Roma operativo tutto l’anno - La compagnia aerea Croatia Airlines, l’Ente per il Turismo della città di Dubrovnik, l’Ente Nazionale Croato per il Turismo e l’Ente per il Turismo della Regione di Dubrovnik- Da adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Turismo Croatia Airlines Collegamento