Tumore al cervello | nuove speranze da un cocktail di molecole
Una recente ricerca apre nuove prospettive nel trattamento del tumore al cervello, in particolare il glioblastoma, uno dei più aggressivi. Attraverso l'uso di un cocktail di molecole, gli scienziati puntano a indebolire le cellule tumorali e migliorare le possibilità di cura. Questa strategia rappresenta un passo avanti verso terapie più efficaci e mirate.
Una nuova strategia potrebbe indebolire dei tipi di cancro particolarmente aggressivi come il glioblastoma: ecco come. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
