Tulipani per Andy Warhol | ecco il mosaico ravennate sulla sua tomba a Pittsburh

Ravenna, 8 dicembre 2025 - Dopo quattro anni di lavoro e collaborazione internazionale, Tulips, il mosaico realizzato dall’associazione Dis-Ordine di Ravenna, ha finalmente raggiunto la sua destinazione: la tomba di Andy Warhol nel cimitero cattolico bizantino di St. John a Pittsburgh. L’opera, destinata a restare come segno permanente, suggella un inatteso ma forte legame tra Ravenna, capitale del mosaico, e il genio della Pop Art. Il progetto: come è nato. Il progetto nasce nel 2021, durante un incontro alla Casa Matha dedicato ai rapporti tra Warhol e Dante. La conferenza di Angela Vettese colpì profondamente Marcello Landi, presidente di Dis-Ordine, che decise di trasformare quel momento in un gesto simbolico: offrire a Warhol il tributo che Ravenna non era riuscita a dedicargli negli anni Ottanta, quando una grande mostra sfumò all’ultimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

