Tufano patteggia un anno e 7 mesi e spiega perché resta in consiglio

La vicenda giudiziaria che coinvolge il consigliere comunale Antonio Tufano si è conclusa con un patteggiamento a un anno e sette mesi, pena sospesa e senza misure accessorie. Il procedimento risale a un episodio del 2022, una lite in discoteca degenerata in cui una persona rimase gravemente. 🔗 Leggi su Quicomo.it