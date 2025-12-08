Trump | ‘Zelensky non ha letto la proposta di pace’

''Devo dire che sono un po' deluso che Zelensky non abbia ancora letto la proposta'', ha dichiarato Trump.

