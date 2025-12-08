Trump riscrive la mappa degli interessi strategici Quale ruolo per l’Ue? Risponde Irdi

8 dic 2025

“ La prima differenza sostanziale con le precedenti Nss è che c’è una fusione tra la linea del presidente Trump e il concetto di Stati Uniti” commenta Beniamino Irdi, non- resident senior fellow dello Scowcroft Center for Strategy and Security all ’ Atlantic Council, analizzando con Formiche.net la National Security Strategy (Nss) appena pubblicata dall ’ amministrazione Trump. “ F in dall’introduzione il documento identifica gli Usa con l’amministrazione, attraverso la familiare contrapposizione partisan fra le ‘ elite della politica estera americana’, corrotta da ‘globalismo e transnazionalismo’, e Donald Trump come elemento identificativo e salvifico de gli interessi del popolo americano ”. 🔗 Leggi su Formiche.net

