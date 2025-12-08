Trump Putin e Musk all'assalto dell'Europa

Trump e Putin discutono dell'Ucraina ma il vero obiettivo è indebolire l'Europa, mentre Musk definisce l'Unione Europea il "Quarto Reich". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

L’ex ambasciatore Stefanini: “Putin indispettisce Trump. È rigido su pace e Cina. Ora Zelensky è meno solo”

Starmer: con Trump discusso su come aumentare pressione su Putin

Trump: Putin mi ha davvero deluso

1) Il portavoce di #Putin su #Trump e il rapporto Usa-Europa «Gli aggiustamenti sono in gran parte coerenti con la nostra visione». Democratici, autocrazie, dittature fanno a gara per somigliarsi È di nuovo torna attuale l’appello di don Sturzo (segue) Vai su X

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #5dicembre #Nato #Trump #Russia #Ucraina #Putin #Medioriente #Israele #Gaza #cronaca #politica #PapaLeoneXIV #IntelligenzaArtificiale #Nardò #TitianaTramacere - facebook.com Vai su Facebook

Usa-Ue: Magi, 'sostenere l'Europa sempre di più, ma Italia è ventre molle' - "Ieri Trump che dice che l’Ue è inutile, oggi Musk che invoca la fine dell’Unione Europea: insieme a Putin che da anni cerca di minare le basi della democrazia europea fanno ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Musk attacca l'Ue: "Va abolita". Crosetto: "Trump dice l'Europa non gli serve" - Dopo Donald Trump, un altro attacco all'Unione Europa arriva da Elon Musk. Lo riporta iltempo.it

Perché l'attacco di Trump all'Europa (che multa Musk): nella "Strategia di difesa nazionale" l'appoggio ai sovranisti - Perché mette nero su bianco la distanza siderale con l'amministrazione americana, sancendo ... Da ilmessaggero.it