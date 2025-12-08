Trump | la Ue va in una brutta direzione

Donald Trump ha dichiarato che l'Europa sta percorrendo una strada sbagliata, evidenziando preoccupazioni riguardo alle scelte politiche e alle direzioni future del continente. Le sue affermazioni sottolineano un possibile disaccordo tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea su temi chiave, sollevando interrogativi sulle relazioni internazionali e le politiche europee.

22.27 Donald Trump ha accusato l'Europa di andare in "direzioni sbagliate". "L'Europa deve stare molto attenta in molte cose. Vogliamo mantenere l'Europa com'è, sta andando in alcune direzioni sbagliate", ha detto il presidente statunitense rispondendo alle domande dei giornalisti durante un evento economico. "E'molto negativo per la gente. Non vogliamo che l'Europa cambi così tanto. State andando in direzioni molto sbagliate", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Trump ha proposto una riduzione drastica degli standard sui consumi di carburante introdotti da Biden. Festeggiano #Ford, #Stellantis e #GeneralMotors. Brutta notizia, invece, per #Tesla e #Rivian perché la misura disincentiva i veicoli elettrici Vai su X

Trump ha proposto una riduzione drastica degli standard sui consumi di carburante introdotti da Biden. Festeggiano #Ford, #Stellantis e #GeneralMotors. Brutta notizia, invece, per #Tesla e #Rivian perché la misura disincentiva i veicoli elettrici. Tutti i dettagli n - facebook.com Vai su Facebook

Il monitoraggio di Trump: "L'Europa sta andando in una brutta direzione" - Nuovo affondo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro l'Europa. iltempo.it scrive