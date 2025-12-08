Trump incalza Zelensky su piano pace

2.06 Trump fa sapere di esserci rimasto male che Zelensky non abbia letto la proposta di pace. "Abbiamo parlato con il presidente Putin e con i leader ucraini, compreso Zelensky, il presidente Zelensky. E devo dire che sono un po' deluso dal fatto che Zelensky non abbia ancora letto la proposta, almeno fino a poche ore fa", ha detto Trump ai giornalisti che lo hanno incalzato sul tappeto rosso dei Kennedy Center Honors. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

