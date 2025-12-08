Trump grazia un deputato DEM ma lo attacca per non aver ‘cambiato casacca’

Donald Trump aveva da poco concesso una sorprendente grazia a Henry Cuellar, deputato democratico del Texas, e a sua moglie Imelda, entrambi accusati di aver accettato 600mila dollari in tangenti da una compagnia petrolifera statale dell’Azerbaigian e da una banca messicana in cambio di favori politici. Il Presidente americano, pur non conoscendo personalmente il deputato, ha spiegato di essere intervenuto perché convinto che fosse vittima di una “ operazione malvagia ” orchestrata dall’amministrazione Biden e dai “Democratici della Sinistra Radicale”. Ma quando il texano ha annunciato di voler proseguire la sua carriera politica come democratico, Trump è passato dalla clemenza alla furia, attaccandolo duramente per non essere passato dalla sua parte. 🔗 Leggi su Open.online