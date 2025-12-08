Trump e il declino europeo
A un anno dall’elezione di Trump per un secondo mandato, i suoi avversari affermano che il paese potrebbe uscire dai binari della democrazia a causa di un potere sempre più sfrenato. “ Onest. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
News recenti che potrebbero piacerti
Trump attacca l’Europa: “È una civiltà in declino”. L’analista: parole spietate, odia il modello Ue
Chi ha «ucciso» le Nazioni Unite? Dal Ruanda a Trump, storia di un declino
Da “Sleepy Joe” a “Dozy Trump”: le voci sul declino mentale del presidente Usa
Quella che un tempo era un’alleanza convenzionale tra repubblicani e destra religiosa è ora con #Trump presentata come una fusione più profonda, alimentata da una narrativa di persecuzione, declino nazionale e missione spirituale. ytali.com/2025/12/06/w Vai su X
Per Trump la civiltà europea è a rischio di “cancellazione” a causa di decenni di declino economico, censura politica e immigrazione. Nel documento anche l’obiettivo di impedire l’espansione della Nato: nessuna critica a Mosca - facebook.com Vai su Facebook
Trump: “L’Europa rischia la cancellazione della sua civiltà entro 20 anni” - Nel documento si parla apertamente di divergenze con i governi europei, accusati di nutrire “aspettative ... Secondo dire.it
Trump attacca l’Europa: “È una civiltà in declino”. L’analista: parole spietate, odia il modello Ue - Alegi (Luiss): “La visione Usa ha punti deboli, sottovaluta la nostra economia”. Secondo msn.com
Perché l'attacco di Trump all'Europa (che multa Musk): nella "Strategia di difesa nazionale" l'appoggio ai sovranisti - Perché mette nero su bianco la distanza siderale con l'amministrazione americana, sancendo ... Segnala ilmessaggero.it