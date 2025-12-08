Trump dice che l’accordo da 83 miliardi di dollari tra Netflix e Warner Bros potrebbe essere un problema
Trump ha espresso potenziali preoccupazioni in merito all’accordo da 83 miliardi di dollari pianificato da Netflix per l’acquisto dello studio cinematografico Warner Brothers Discovery e delle popolari reti di streaming HBO. Nel corso di un evento tenutosi domenica a Washington DC, ha affermato che Netflix ha una “grande quota di mercato” e che le dimensioni combinate delle due aziende “potrebbero rappresentare un problema”. Venerdì le due società hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per portare su Netflix i franchise della Warner Brothers, come Harry Potter e Il Trono di Spade, creando così un nuovo colosso dei media. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
