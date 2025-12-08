Trump deluso da Zelensky Non ha letto proposta di pace Ai suoi piace credo che la Russia sia d' accordo

Stiamo parlando con Putin e con i leader ucraini, incluso Zelensky. Devo dire che sono un po' deluso che Zelensky non abbia ancora letto la proposta. Credo la Russia sia d'accordo, non sono sicuro che Zelensky sia d'accordo, ai suoi piace". Lo ha detto Donald Trump rispondendo a chi gli chiedeva degli ultimi sviluppi nelle trattative per la pace in Ucraina e i prossimi passi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump deluso da Zelensky, "Non ha letto proposta di pace. Ai suoi piace, credo che la Russia sia d'accordo"

