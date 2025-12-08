Trump | Deluso da Zelensky non ha letto piano di pace per l' Ucraina

L'ex presidente Donald Trump esprime delusione nei confronti di Zelensky, affermando che il leader ucraino non abbia ancora letto il piano di pace per l'Ucraina, nonostante l'abbia fatto solo poche ore prima. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle tensioni e delle difficoltà nelle negoziazioni di pace in regione.

(Agenzia Vista) Usa, 08 dicembre 2025 "Sono un po' deluso dal fatto che Zelensky non abbia ancora letto la proposta, lo ha fatto poche ore fa. Il suo popolo la apprezza, ma lui no", ha dichiarato il presidente Usa ai Kennedy Center Honors a Washington. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump: Deluso da Zelensky, non ha letto piano di pace per l'Ucraina

