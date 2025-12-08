Trump | Deluso da Zelensky non ha letto piano di pace per l' Ucraina – Il video

Open.online | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex presidente Donald Trump esprime delusione nei confronti di Zelensky, affermando che non ha ancora letto il piano di pace per l'Ucraina, nonostante lo abbia fatto recentemente. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto delle recenti tensioni e discussioni sulla risoluzione del conflitto nel paese.

(Agenzia Vista) Usa, 08 dicembre 2025 "Sono un po' deluso dal fatto che Zelensky non abbia ancora letto la proposta, lo ha fatto poche ore fa. Il suo popolo la apprezza, ma lui no", ha dichiarato il presidente Usa ai Kennedy Center Honors a Washington. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

