Trump deluso da Zelensky | Non ha letto la mia proposta
E intanto sette Paesi Ue rilanciano sulla proposta degli asset russi L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Scopri altri approfondimenti
Trump: «Devo dire che sono un po' deluso che Zelensky non abbia ancora letto la proposta» - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, Trump: «Deluso da Zelensky». Ue, il Cremlino sposa la visione Usa ilsole24ore.com/art/ucraina-tr… Vai su X
Pace, Trump: "Un po' deluso da Zelensky" - Devo dire che sono un po' deluso che Zelensky non abbia ancora letto la proposta". Scrive rainews.it