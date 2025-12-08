Trump cambia tutto al Kennedy Center | onori a KISS e Stallone nella svolta post-woke

Ilgiornaleditalia.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra Stallone, George Strait e Gloria Gaynor, Trump domina la scena e trasforma gli onori in uno spettacolo tutto suo Che notte al Kennedy Center! Altro che cerimonia sobria: l’edizione “post-woke”, come l’ha definita lo stesso Trump, sembra uscita dal copione di un reality ad alto tasso di gl. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

trump cambia tutto al kennedy center onori a kiss e stallone nella svolta post woke

© Ilgiornaleditalia.it - Trump cambia tutto al Kennedy Center: onori a KISS e Stallone nella svolta “post-woke”

Leggi anche questi approfondimenti

Dopo le parole di Trump sul Tylenol, l’Ema chiarisce: «In Europa l’uso del paracetamolo in gravidanza non cambia»

Trump cambia linea sull’Ucraina: «Può vincere e riconquistare il territorio perso»

In arrivo nuovi dazi su farmaci, camion e mobili, Trump annuncia le tariffe dal 1 ottobre: cosa cambia per l’Ue

trump cambia tutto kennedyUsa, Trump consegna medaglie ai Kennedy Center Honors - A Washington il presidente Trump ha consegnato le medaglie ai vincitori del Kennedy Center Honors, uno dei più alti riconoscimenti nella cultura americana. Riporta tg24.sky.it

trump cambia tutto kennedyTrump sta già monopolizzando i Mondiali di calcio del 2026 - Lo si vedrà sin dai sorteggi di oggi, durante i quali la FIFA potrebbe dargli un posticcio "premio per la pace" ... Scrive ilpost.it

Perché Trump ha demolito parte della Casa Bianca? Il progetto cambiato e lo sfregio ai Kennedy - «Il presidente è stato assolutamente trasparente», ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt durante la conferenza stampa. Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Cambia Tutto Kennedy