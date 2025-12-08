Trump avverte sui rischi dell’acquisto di warner bros da parte di netflix
preoccupazioni di donald trump riguardo all’acquisizione di warner bros da parte di netflix. Nel contesto di una delle operazioni di maggior impatto nel settore dell’intrattenimento, Netflix ha annunciato l’intenzione di acquisire Warner Bros Discovery con un investimento di circa 54 miliardi di sterline, ancora subordinato all’approvazione delle autorità di regolamentazione. Questa operazione prevede la fusione del vasto catalogo cinematografico e televisivo di Warner Bros, inclusa la piattaforma HBO Max, con le offerte di streaming di Netflix, creando un colosso globale del settore. L’operazione si scontra con le opinioni di alcune figure di spicco, tra cui l’ex Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
