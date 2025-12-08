Trump attacca ancora Kimmel prima dei Kennedy Center Honors | ecco cosa ha detto stavolta

Oggi, domenica 7 dicembre 2025, il presidente Donald Trump consegnerà le medaglie ai destinatari dei Kennedy Center Honors in una serata che si preannuncia quantomeno peculiare. E come da tradizione quando si tratta dell’ex tycoon newyorkese, le dichiarazioni rilasciate alla stampa hanno già fatto il giro del mondo, alimentando polemiche e incredulità in egual misura. Trump ha infatti affermato di essere convinto che la trasmissione, che andrà in onda su CBS il 23 dicembre 2025, registrerà ascolti straordinari, di gran lunga superiori a quelli del suo acerrimo nemico mediatico Jimmy Kimmel. Ma non si è fermato qui. 🔗 Leggi su Screenworld.it

