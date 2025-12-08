Trump attacca ancora | Deluso da Zelensky Non ha letto il piano di pace Putin sì

(Adnkronos) – “Sono deluso dal fatto che il presidente Zelensky non ha ancora letto la proposta (di pace americana, ndr) di poche ore fa. Il suo entourage la adora, ma lui no”. In un colloquio con i giornalisti, Donald Trump è tornato ad accusare il presidente ucraino, ‘reo’ di “non essere pronto” a sottoscrivere la . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

