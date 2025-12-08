Trovato moto al Parco Solari | senzatetto vittima del freddo

Milano, 8 dicembre 2025 – E' stato trovato morto questa mattina alle 8 un uomo di 55 anni, originario dello Sri Lanka, senza fissa dimora, al parco di via Solari a Milano. A notare il cadavere, che non ha segni di violenza ed è morto probabilmente per cause naturali, è stato un uomo che stava portando a spasso il suo cane. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e gli operatori del 118. Sono in corso gli accertamen ti del caso ma con tutta probabilità si tratta di una vittima del freddo, cui è risultata fatale la notte d’inverno passata all’aperto. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

