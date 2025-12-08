Trovato morto in mansarda dopo il rogo al piano di sotto | l’assurda tragedia di Dronero

Lastampa.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tragedia di Adriano Pasero, 62 anni il prossimo 30 dicembre, geometra titolare di un’impresa artigiana nel settore edile. 🔗 Leggi su Lastampa.it

trovato morto mansarda dopoTragedia all’alba a Dronero: un 61enne trovato morto dopo un incendio nella sua abitazione - La quiete del mattino viene spezzata da un incendio improvviso in un’abitazione di Dronero, nel Cuneese, dove un uomo di 61 anni perde la vita mentre le fiamme divorano parte della casa. Come scrive giornalelavoce.it

