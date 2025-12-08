Trovato insetto nel piatto di un bambino alla mensa scolastica

Un episodio sconcertante si è verificato presso la scuola primaria di Villasanta, dove è stato rinvenuto un insetto nel piatto di un bambino durante la mensa scolastica. L'accaduto ha suscitato preoccupazioni tra genitori e staff scolastico, sollevando interrogativi sulla sicurezza e le procedure igienico-sanitarie adottate nella mensa.

Un insetto trovato nel piatto di un bambino alla mensa scolastica della scuola primaria di Villasanta. È quanto sarebbe avvenuto venerdì 28 novembre e per il quale il gruppo consiliare "Io scelgo Villasanta" chiede spiegazioni.“Non un caso isolato”Da quanto denuncia il gruppo consiliare Isv. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

