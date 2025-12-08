Troppo Ascoli per il Forlì | al Picchio arriva una dura sconfitta
Nulla da fare per il Forlì che esce sconfitto 3 a 0 in casa dell'Ascoli. Galletti a tratti anche vicini al vantaggio ma che cadono su alcune disattenzioni fatali. Doppio Gori al 36° di testa e al 40° su calcio di rigore a portare avanti i padroni di casa, nella ripresa il tris è ad opera di. 🔗 Leggi su Today.it
